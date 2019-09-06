О скором сносе здания СОШ №31 в городском отделе образования сообщили еще в начале 2018 года. Учебное заведение не соответствует стандартам образования. В школе нет актового зала, библиотеки и столовой. Спортзал находится в аварийном состоянии. Перед началом учебного года планировали перевести учеников младших классов в СОШ №34, средних и старших – в СОШ №32. - Сейчас идет процесс согласования. Мы отложили процесс перевода школьников в другие учебные заведения. Все-таки другие школы находятся не так близко, и это создаст сложности для родителей и их детей, - сказала заместитель руководителя городского отдела образования Батика Пайдина. На месте старой школы возведут новое здание. Оно рассчитано на 800 учащихся, которые будут учиться в две смены. Стоимость объекта - 1,6 млрд тенге. - До конца сентября ожидаем положительное решение экспертизы. Затем направим бюджетную заявку в министерство образования на начало строительно-монтажных работ новой школы, - отметил руководитель управления строительства ЗКО Алибек Антазиев. Стоит отметить, что в Уральске в этом году планируют демонтировать СОШ №33, и на ее месте также начать строительство нового учебного заведения.