Иллюстративное фото с сайта www.dimirin.ru Иллюстративное фото с сайта www.dimirin.ru Прокуратура города Актобе начала проверку по информации, озвученной в репортаже специального корреспондента телеканала «Россия 24» Бориса СОБОЛЕВА. В репортаже, вышедшем в эфир телеканала 24 сентября и посвященном качеству российского образования, «засветилась» директор актюбинской частной школы «Шанырак» Галина ДУМАНСКАЯ. В частности, утверждается, что школа Галины ДУМАНСКОЙ занимается незаконной выдачей казахстанских школьных аттестатов государственного образца российским 11-классникам, не желающим сдавать ЕГЭ (Единый государственный экзамен). Российские школьники пользуются этими услугами, поскольку, согласно образовательному  закон у РФ, иностранным абитуриентам для поступления не обязательно сдавать единый государственный экзамен. Отметим, что согласно репортажу, российских школьников-двоечников зачисляют в актюбинскую школу, но фактически они не проводят за партой этой школы ни одного дня. В репортаже имеется видеозапись, сделанная скрытой камерой, на которой женщина представленная как Галина ДУМАНСКАЯ, рассказывает о том, как проходит эта незаконная процедура. Согласно информации российского журналиста, стоимость услуги составляет около 120 тысяч рублей. В прокуратуре города Актобе обещали разъяснить эту ситуацию после окончания проверки. Сколько времени она займет - пока неизвестно - это может быть и 10 дней и несколько месяцев.