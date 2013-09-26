Иллюстративное фото с сайта dic.academic.ru Иллюстративное фото с сайта dic.academic.ru Гражданин Узбекистана пытался  пересечь госграницу по похищенному удостоверению личности, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» По сообщению ЛОВД, на станции Атырау сотрудниками линейного отдела внутренних дел в поезде сообщением «Ташкент-Волгоград» был задержан 31-летний гражданин Узбекистана. При проверке документов на станции Ганюшкино Курмангазинского района (граница Казахстана с Россией) полиция обнаружила, что удостоверение личности не принадлежит этому человеку. Оперативники выяснили, что мужчина воспользовался удостоверением личности, похищенным у гражданина, проживающего в Карасайском районе Алматинской области. Гражданин Узбекистана задержан, ведется следствие.