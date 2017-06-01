Актюбинцы напуганы нашествием ядовитых гадюк в городе
Зоологи предположили, что активности змей поспособствовали многочисленные стройки вокруг города.
В Актобе в районе "Юнис-сити" люди стали всё чаще встречать гадюк. Одна из собаководов написала об этом на своей странице в Facebook, сообщает портал Times.kz. Женщина рассказала, что встретила змею недалеко от трассы, прямо около остановки.
"Собака бурно среагировала на что-то. Пошли посмотреть – гадюка. Совсем не маленькая. Пошли дальше к аэропорту – увидели ещё. Другие собачники поделились, что тоже стали их часто встречать", – поделилась Елена Никонова с пользователями.
Медики предупреждают горожан, что встреча со змеями может окончиться плачевно.
"Если укус пришёлся в ногу или в руку, нужно срочно перетянуть конечность выше места укуса и срочно ехать к нам. По приезде сразу сообщить, что вас укусила гадюка, медики введут противоядие. Оно у нас есть", – объяснил главный врач БСМП Рахимжан Арыстан.
Старший преподаватель кафедры биологии Актюбинского государственного университета имени Жубанова, зоолог Абдымурат Абдукаримов предупредил, что при встрече с гадюкой её ни в коем случае нельзя трогать. Как раз сейчас у них начался период размножения. Появляется много маленьких змей. Они ядовиты с самого рождения, как только вылезут из яйца. По словам зоолога, отличить от других змей гадюк можно по чёрным волнообразным пятнам на спине.
"Раньше много змей обитало вокруг посёлка Жилянка. Сейчас вокруг города ведут стройку, тревожат места проживания гадюк. Змеям приходится переселяться на незанятые человеком территории. Поэтому могут возникнуть районы, куда сползлось много змей", – рассказал зоолог.
Нашествие гадюк в середине мая наблюдалось и в селе Терентьевка Костанайской области. Люди были напуганы, когда стали находить у себя во дворах ядовитых пресмыкающихся. По мнению местных жителей, змеи облюбовали село из-за замусоренных придворовых территорий.
