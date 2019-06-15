Сегодня, 15 июня в 14:30 близ Алматы перевернулся автобус, в нем были люди, сообщается Тengrinews.kz. Пригородный маршрут № 203 двигался по маршруту Талгар - Алматы. Во избежание столкновения с легковым авто, резко затормозившим перед автобусом, водитель совершил маневр, и перевернулся. Как сообщается Департаментом полиции Алматинской обл. в салоне было 7 пассажиров, двое - получили легкий ушиб. Остальные пассажиры отказались от медпомощи и продолжили свой путь на другом транспорте. Предварительная причина аварии разгерметизация колеса. По данному факту проводится необходимая проверка.  