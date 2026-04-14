Казахстанские банки готовятся передать налоговикам первые данные о мобильных переводах граждан за первый квартал 2026 года.

О том, как будет работать система "красных флажков" и почему обычным пользователям не стоит бояться сборов на подарки или общие обеды, 14 апреля рассказал на брифинге в правительстве вице-министр финансов Ержан Биржанов, передаёт Zakon.kz.

По словам вице-министра, процесс мониторинга уже запущен. Первые сведения от банков поступят в профильное ведомство в ближайшие дни. После анализа данных налоговая служба начнёт рассылать уведомления тем, чья активность на счетах напоминает ведение бизнеса без регистрации.

- Мы в законе прописали, правила Нацбанком приняты - мы до 15 апреля получим данные за первый квартал от банков согласно установленным критериям. То есть по тем "красным" флажкам банк выгружает данные и предоставляет нам сведения. Вторым этапом после получения данных сведений мы будем использовать их в рамках камерального контроля и далее будем направлять уведомления. И они будут считаться исполненными после предоставления налоговой отчётности или при предоставлении пояснения. Тот кейс, о котором вы говорите, что заплатили за кофе или за обед за кого-то, а потом вам вернули эти деньги, в категорию бизнес-признаков не подпадёт однозначно, - заявил Биржанов.

В Минфине подчеркивают: система настроена так, чтобы разделять коммерческую деятельность и частную жизнь. Сборы на дни рождения, свадьбы или возврат долга за совместный ужин не рассматриваются как повод для налоговых претензий. Основной акцент делается на тех, кто использует личные карты вместо официальных платёжных инструментов (QR-кодов) для своего дела.