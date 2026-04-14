Сельский участковый в Актюбинской области помог женщине спустя 30 лет найти потерянных детей.

В селе Косестек Актюбинской области участковый инспектор полиции Айболат Бекнияз помог 72-летней Людмиле Скрипник воссоединиться с семьёй, с которой она была разлучена почти 30 лет. Об удивительной истории рассказали в департаменте полиции региона.

Пожилая женщина жила одна и без документов. Она не могла объяснить, как они были утеряны и где находятся её родственники. Сельский участковый решил помочь и начал поиски через архивы и различные инстанции.

Спустя время удалось найти зацепку: в документах значилось, что у Людмилы Скрипник есть трое детей - сын и две дочери. После этого полицейский продолжил поиски и вскоре вышел на одну из дочерей.

- Когда я позвонил женщине, она очень разволновалась. Сразу сказала, что это её мама, которую они искали много лет. Все дети оказались живы, живут в Павлодаре и тоже всё это время искали мать. Она сразу попросила дать поговорить с ней, - рассказал участковый.

После этого Айболат Бекнияз организовал видеосвязь между матерью и детьми. Семья попросила помочь привезти женщину к ним, несмотря на отсутствие документов. Но перед поездкой участковый вместе с врачом почти месяц занимался её лечением и восстановлением здоровья, чтобы дорога была безопасной.

Когда состояние улучшилось, женщину отправили в Павлодар. Сейчас она уже рядом с детьми и внуками и не скрывает эмоций.

- Единственный человек, который не остался равнодушным к моей беде, - это Айболат. Он помог мне найти детей и всё время был рядом. Я ему очень благодарна, - говорит Людмила Скрипник.

Как выяснилось, около 30 лет назад женщина была разлучена с детьми из-за сложной жизненной ситуации, а позже потеряла память и не могла их найти. Дети всё это время жили у родственников и продолжали поиски матери.

Участковый признаётся, что больше всего рад тому, что семья наконец воссоединилась.