В Казахстане активно обсуждают возможность введения налога на содержание собак. Инициатива, призванная повысить ответственность владельцев, встретила неоднозначную реакцию в кабмине. 14 апреля на брифинге в правительстве первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин и вице-министр финансов Ержан Биржанов разъяснили позицию властей по этому вопросу, передаёт Zakon.kz.

По словам Азамата Амрина, предложение действительно поступало, однако его реализация может привести к обратному эффекту: вместо ответственного ухода люди начнут избавляться от питомцев, чтобы избежать лишних трат.

- Любое предложение, особенно введение какого-то нового налога, требует глубокого анализа. Обоснование инициаторов - чтобы люди ухаживали за собаками и чтобы меньше было бездомных собак. А в данном случае, когда налог добавляешь, как будто бы, наоборот, стимулирование идет, чтобы собак не было. Ведь за неё же налог надо будет платить. Здесь вопросов много на самом деле. Давайте будем обсуждать, - сказал он.

Вице-министр также напомнил, что приоритет нового Налогового кодекса - сокращение общего числа платежей, а не их приумножение.

- Может быть, введение нового налога и нецелесообразно, - подчеркнул Амрин.

В Министерстве финансов добавили, что создание системы учёта всех домашних животных - задача технически сложная и дорогая, а финансовой выгоды для бюджета в этом нет.

- Новый налог вводить и тем более вводить новый механизм администрирования - очень сложно будет. Это ввести надо в учет всех собак, условно. Периодически надо проводить инвентаризацию и надо понять основную цель, для чего мы это делаем. Либо для увеличения финансовой составляющей, но как таковой задачи у нас нет, что через домашних животных мы хотим увеличить налоговую базу. А если, например, говорить, мотивировать, стимулировать, чтобы домашних животных было больше, наверное, скорее всего, это демотивационная норма, нежели мотивационная. Поэтому надо будет разбирать плюсы и минусы. Пока, чтобы поддержать такую инициативу, такой вопрос не стоит, - отметил Ержан Биржанов.

Стоит отметить, что 8 апреля 2026 года Мажилис уже принял поправки в закон "Об ответственном обращении с животными", направленные на усиление контроля в этой сфере. В рамках этого же законопроекта в Казахстане одобрили эвтаназию животных при определённых условиях.