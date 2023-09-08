— По словам знакомой пациентки, шесть дней у женщины было очень высокое верхнее давление, которое доходило до 220. Её беспокоили сильные головные боли. Чтобы облегчить её, пациентка принимала нестероидные противовоспалительные препараты, — рассказали в пресс-службе управления общественного здравоохранения Алматы.

Беременную женщину в критическом состоянии спасли врачи врачи перинатального центра №2. Пациентку госпитализировали в крайне тяжёлом состоянии на шестом месяце беременности. Женщине диагностировали преэклапсию тяжёлой степени, острое нарушение мозгового кровообращения, оттёк головного мозга, острое повреждение почек. Преэклапсия, объясняют врачи, одно из наиболее опасных осложнений при беременности.Женщина является гражданкой Узбекистана без постоянного места жительства, поэтому к медикам не обращалась. В результате лекарства, которые она сама принимала, привели к почечной недостаточности. Через день после госпитализации беременная впала в кому. 12 суток врачи боролись за её жизнь. Через восемь дней пациентка начала приходить в себя, на 10-ые сутки она начала самостоятельно дышать. Состояние пациентки нормализовалось, она готовится к выписке.