Главный бой UFC 293 нельзя пропускать ни в коем случае. Утром 10 сентября в октагон возвращается Исраэль Адесанья, чтобы защитить пояс в среднем весе от Шона Стриклэнда. Поговорим с экспертами Parimatch о предстоящей схватке.

Исраэль Адесанья (24-2)

Придя в UFC в 2018 году, «Стайлбендер» с ходу стал любимцем фанатов. Яркий стиль боя, харизма и любовь к аниме сразу нашли отклик у аудитории. Но всё изменилось после выигрыша титула: Иззи стал слишком прагматичным, жертвуя зрелищностью в угоду результату, да ещё и с болельщиками ругался. Только хорошая встряска смогла бы наставить Адесанью на правильный путь, и ей стал Алекс Перейра, который вырубил «сытого кота» в пятом раунде. Но Исраэля это не убило, а разозлило: в реванше он прикончил «Поатана» уже во втором раунде. Остаётся гадать что это было: состояние Аватара, восьмые врата или режим «Супер Сайяна».

Исраэль – один из лучших ударников UFC. Отличное чувство тайминга, бойцовский IQ и непредсказуемость делают его угрозой для любого соперника. Добавим к этому совершенную технику кикбоксинга – и получаем доминирующего чемпиона среднего веса. Единственный минус «Стайлбендера» – излишняя аккуратность и нежелание рисковать. но когда нужно, быть жёстким он умеет.

Шон Стриклэнд (27-5)

«Язык до титульника доведёт» – гласят законы маркетинга. Умение хорошо подать себя на публике и залезать соперникам «под кожу» заметно продвигают бойцов в гонке за пояс чемпиона – Чейл Соннен и Конор МакГрегор не дадут соврать. Теперь это понял и Шон Стриклэнд: «Тарзан» отлично эпатирует публику и всегда говорит то, что думает. Да и серия из двух побед у него имеется: да, соперники не ахти какие, но оба раза Шон выходил на коротком уведомлении. Боссы UFC это оценили, и дали крепкому американцу возможность сразиться с Адесаньей за титул.

Но не трэштоком единым. Стриклэнд – отличный боксёр, который не боится идти напролом и давить на оппонентов. Да и характер у него воистину чемпионский: Шон – очень стойкий боец, который никогда не сдаётся. Но проблема «Тарзана» в однообразии: он не может похвастать тактической гибкостью, и всегда понятно, чего от него ожидать.

Аналитика от Parimatch

Оба бойца – мастера ударной техники, а партера они избегают, как огня. А значит поединок точно будет в стойке, и вряд ли закончится болевым или удушающим. Что подтверждают и эксперты Parimatch: коэффициент на такой исход равен 11.00, тогда как на нокаут дают 1.7, а на решение судей – 2.25.

Адесанья техничнее и разностороннее Стриклэнда, за счёт чего он и выглядит фаворитом. Аналитики Parimatch согласны с этим: победа «Стайлбендера» оценена ими в 1.15 против 6.00 у «Тарзана». Высока вероятность и победы Исраэля нокаутом: такой исход равен 1.85 против 2.50 на решение судей. Впрочем, надо ли будет Иззи переходить в «режим берсерка» или нет, покажет сам бой.

За кого болеете вы? Заряжайте прогноз на Parimatch и получается бонус до 150 000 тенге за первое пополнение!

Беттинг-компания Parimatch действует на основании лицензии №20019733 от 31.12.2020, выданной РГУ «Комитет индустрии туризма Министерства культуры и спорта Республики Казахстан».