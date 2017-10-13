Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал заместитель акима Уральска Алтынбек КАЙСАГАЛИЕВ, газа в микрорайонах не будет сутки из-за подключения нового дома №39. - Без газоснабжения останутся микрорайоны Сарытау, Коктем, Арман, Меловые горки, Казах аул, сельский округ Зачаганский. Всего там проживают порядка 30 тысяч человек, - пояснил Кайсагалиев. - Газ отключат 16 октября в 6 утра и возобновят подачу в 19.00. Сначала будут подключены соцобъекты, а затем все остальные предприятия и жилые дома. Также замакима сообщил, что ранее на подъездах домов в поселке Зачаганск развешивали объявления о том, что газа не будет 16, 17 и 18 октября. Однако с подрядчиком удалось договориться, и все работы выполнят за один день. Стоит отметить, что из-за отключения газа в частных домах также не будет отопления.