Об этом сообщили родственники.

64-летний Маженов Амангелди пропал 17 мая в районе старого 5-го микрорайона (в районе Автопарка). Родственники сразу же забили тревогу и обратились в департамент полиции ЗКО. Поисками мужчины занимались стражи порядка.

28 мая родственники Амангелди Маженова сообщили, что мужчина благополучно найден и уже вернулся домой. Как выяснилось, всё это время мужчина находился на территории Таскалинского района. Что именно стало причиной его исчезновения и почему он не выходил на связь с близкими - неизвестно.