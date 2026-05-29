64-летний Маженов Амангелди пропал 17 мая в районе старого 5-го микрорайона (в районе Автопарка). Родственники сразу же забили тревогу и обратились в департамент полиции ЗКО. Поисками мужчины занимались стражи порядка.
28 мая родственники Амангелди Маженова сообщили, что мужчина благополучно найден и уже вернулся домой. Как выяснилось, всё это время мужчина находился на территории Таскалинского района. Что именно стало причиной его исчезновения и почему он не выходил на связь с близкими - неизвестно.
- Дядя вернулся домой. Он жив и здоров. спасибо всем, кто переживал и сочувствовал, - сообщила племянница Маженова Фариза Максотова.