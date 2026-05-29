29 мая в суде начался допрос свидетелей. Одними из первых показания дали родители подсудимого.

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырауской области продолжается рассмотрение резонансного дела об убийстве семьи из четырёх человек. Главным обвиняемым по делу проходит 29-летний Султан Сарсемалиев - зять погибших.

Когда в зал суда пригласили отца Султана Сарсемалиева - Самиголлу Сарсемалиева, обвиняемый не смог сдержать эмоций и расплакался. Во время показаний родственника Султан заметно переживал.

В своих показаниях отец подсудимого рассказал, что в семье Сарсемалиевых четверо детей, а Султан - самый младший сын. Также он охарактеризовал отношения сына с супругой Акбаян Мукангалиевой - дочерью погибших.

- Сын никогда не проявлял агрессии ни к детям, ни к жене. Между ними не было конфликтов, а Султан всегда относился к домочадцам уважительно и спокойно. Он послушный ребёнок, безоговорочно занимался домашними делами, - заявил в суде Самиголла Сарсемалиев.

По словам отца, он не верит, что сын способен на такое преступление, однако не пытается его оправдывать.

Также в суде выступила мать обвиняемого - Гульнар Азмуханова. Во время заседания она, обращаясь к сыну, ласково назвала его "кулыном" и пообещала заботиться о его детях до конца жизни.

Напомним, жуткое преступление потрясло страну в начале этого года. 6 января в Кызылкогинском районе нашли тела супругов-пенсионеров с ножевыми ранениями. Зять погибших, Султан Сарсемалиев, и его супруга Акбаян (младшая дочь убитых) были объявлены в международный розыск. Акбаян изначально считалась пропавшей без вести.

Позже были обнаружены тела ещё двоих детей погибшей пары - Наурыза и Мирамгуль. Беглецов задержали 24 февраля на другом конце света - в деревне Сенару на острове Ломбок (Индонезия).

После экстрадиции в Казахстан Сарсемалиев сознался в убийстве детей и указал место захоронения их тел - во дворе дома в микрорайоне Геолог, где он проживал ранее.

Ранее младшая дочь погибших Акбаян Мукангалиева проходила по делу в качестве подозреваемой. Её направили на судебно-психолого-психиатрическую экспертизу, результаты которой пока не готовы. Дети подозреваемых находятся под защитой государства.

Сакен Омаров