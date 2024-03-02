Более 20 тысяч казахстанцев призовут в армию этой весной

По словам заместителя начальника Департамента организационно-мобилизационной работы Генштаба ВС Азамата Дусимова, в соответствии с Указом президента РК с первого марта начались мероприятия по увольнению военнослужащих срочной службы, выслуживших установленные сроки, и призыву граждан, не имеющих оснований на предоставление отсрочки или освобождения от призыва.

– До 30 июня ряды Вооруженных сил, других войск и воинских формирований пополнят более двадцати тысяч казахстанцев в возрасте от 18 до 27 лет. К призыву в Вооруженные силы запланировано около 10 000, в Национальную гвардию – свыше 6 500, в Пограничную службу КНБ около 3 000, в Министерство по чрезвычайным ситуациям и в Службу государственной охраны – более 500 граждан, – озвучил цифры Азамат Дусимов.

По его словам, призыв граждан на срочную воинскую службу проводится в максимально открытом формате. Он предостерег граждан от попыток решения вопросов отсрочки или освобождения от призыва сомнительными способами за вознаграждение.

– Услуги отсрочки или освобождения от призыва предоставляются гражданам местными исполнительными органами через портал «электронного правительства» на безвозмездной основе. На сайте egov.kz и во всех местных органах военного управления есть памятка, которой необходимо руководствоваться при решении этого вопроса, – рассказал Дусимов.

По всем случаям вымогательства денег, затягивания решения вопросов он рекомендовал обращаться по телефонам доверия Министерства обороны и правоохранительных органов.