Только за четыре месяца этого года 90 российских предпринимателей перевезли свой бизнес в регион, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Сельского акима в ЗКО оштрафовали за занятие бизнесом Иллюстративное фото из архива «МГ» Заместитель руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ЗКО Жанна Беккалиева во время заседания в областном акимате сообщила, что в прошлом году в регионе заработали 18 крупных проектов. Самыми крупными являются проекты компании КПО б.в.: изготовление кранов, клапанов, полиэтиленовых плёнок. В этом году в Уральске и в районах области планируют ввести в эксплуатацию 164 проекта на 76,9 миллиарда тенге. Кроме этого Жанна Беккалиева подчеркнула, что в регионе ведётся активная работа по релокации предприятий. Только в 2022 году с участием иностранного капитала в области образовались 540 предприятий, 519 из которых — российские. А за четыре месяца этого года с участием иностранного капитала в регионе открылись 98 предприятий, 90 из которых российские. Среди них самыми крупными являются:
  • компания по производству фанеры ТОО PlyComUralsk на 2,5 миллиарда тенге с созданием 45 рабочих мест,
  • производство оконных рам ТОО QazFanCom на 500 миллионов тенге с 40 рабочими местами,
  • производство подоконников ТОО «Экопласт Карасай» на 200 миллионов тенге, в котором созданы 15 рабочих мест.
Стоит отметить, что в июне этого года планируется ввести в эксплуатацию предприятие Packaging Systems по производству бигбэга (мягкие контейнеры для расфасовки упакованных и насыпных строительных материалов, руды, овощей, фруктов и других продуктов питания — прим автора). Стоимость проекта составляет 1,4 миллиарда тенге. На сегодня компания взяла в аренду площадку на территории Уральского механического завода и проводит ремонтные работы. Напомним, власти Казахстана ведут переговоры и с крупными компаниями на предмет релокации бизнеса в РК. В прошлом году премьер говорил о переговорах с 51 компанией. Среди них были Youngsan, EMAG, Carlsberg, Fortescue, Canon, Kronospan, Alstom, Haier.