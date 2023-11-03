Мужчина напал на девушку с канцелярским ножом в Талдыкоргане. После резонанса в социальных сетях дело переквалифицировали.

Заявление пострадавшей опубликовал Instagram-паблик . Нападение произошло 27 октября. Бывший парень порезал девушке ножом горло.

— Нападавший один день скрывался, его нашли, посадили на два дня. Потом его выпустили и открыли дело по статье 293 часть 3 «Хулиганство с применением холодного оружия». Хотя это умышленное причинение вреда здоровью и покушение на человека, — говорится в сообщении.

Telegram-канал «Криминальный Казахстан» со ссылкой на источники пишет, что мужчина систематически избивал девушку. Но она прощала его. В октябре суд установил запрет на приближение к пострадавшей.

В пресс-службе департамента полиции Алматинской области информировали, что 35-летний подозреваемый задержан. Следователь вынес постановление о переквалификации дела на «Покушение на убийство». Это уже согласовано с прокурором. Расследование, уверяют в департаменте, взято на особый контроль.