Чем запомнился 2024 год жителям ЗКО

Вот и закончился 2024 год, и для жителей Западно-Казахстанской области он стал временем перемен, трудностей и достижений. Конец года – время подводить итоги. И мы тоже постарались вспомнить самые важные новости уходящего 2024-го.

Итак, прошлый год для западноказахстанцев начался с весьма печальных происшествий. 4 января около 2:00 произошел взрыв в двухэтажном кафе на улице Сырыма Датова. От хлопка газовоздушной смеси здание кафе обрушилось и начался пожар. Трагедия унесла жизни троих человек, ещё шесть пострадали. На скамье подсудимых оказался арендатор кафе Rizyq 34-летний Мендибек Уалиев. Суд признал его виновным в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Ему назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Весной жителей региона ждало следующее испытание, на этот раз беда пришла вместе с водой. Область столкнулась с одним из самых мощных паводков за последние 30 лет. Это природное явление стало настоящим испытанием для региона, выявив слабые места в инфраструктуре, но также продемонстрировав сплочённость и взаимопомощь казахстанцев. Паводок нанёс серьёзный ущерб многим районам области, оставив тысячи людей без крыши над головой. Сразу в нескольких районах объявили режим ЧС. Жителей затопленных домов разметили в эвакопунктах. По итогам технического обследования 2828 домов признаны не пригодными для проживания. Все пострадавшие получили помощь, а владельцам этих домов выдали новое жилье. Наводнение показало, что в моменты тяжелого испытания казахстанцы могут как один объединиться в борьбе против стихии.

Нельзя не отметить подвиги наших сограждан, которые порой рискуя своим здоровьем помогали пережить столь тяжелые моменты. Во время весеннего паводка 2024 года, когда стихия разрушала дома и затапливала дороги, на помощь пришли те, чья профессия — спасать жизни. Среди них был заместитель начальника пожарной части №8 Манарбек Султанов. Он не только эвакуировал людей из пострадавших районов, но и взял на себя роль лидера в этот критический момент. Султанов прошел около двух с половиной километров по размытой дороге, ведя за собой автобус с эвакуированными сельчанами, несмотря на то, что в некоторых местах ледяная вода доходила ему до груди. Для мужчины это был всего лишь рабочий день, хотя для многих его поступок стал примером истинного героизма.

Кстати, не обошлось и без ложки дёгтя в бочке с медом. В то время когда казахстанцы с миру по нитке собирали помощь для пострадавших, нашлись и предприимчивые персоны, которые решили извлечь из этого личную выгоду. В ноябре стало известно о том, что активистка волонтерского движения и учредитель общественного благотворительного фонда Biz Birgemiz Qazaqstan Перизат Кайрат подозревается в хищении свыше 1,7 миллиарда тенге. Эти деньги были собраны для помощи гражданам, пострадавшим от весенних паводков, а также на гуманитарную помощь жителям Палестины. С санкции суда арестованы несколько элитных недвижимостей, люксовые авто, дорогостоящая техника, одежда, обувь, ювелирные изделия, сумки известных мировых брендов. Незадолго до этого в Казахстане заговорили о запрете сбора средств на карты физлиц для благотворительных целей.

Убийство Салтанат Нукеновой, пожалуй, было одним из самых обсуждаемых тем казахстанского общества уходящего года. Громким дело стало из-за того, что преступление совершил экс-министр национальной экономики РК Куандык Бишимбаев. Трагедия случилась в астанинском ресторане Bau ночью 9 ноября 2023 года: Бишимбаев забил до смерти свою гражданскую жену Салтанат Нукенову. В тот же день Бишимбаев был арестован. Дело рассматривали присяжные заседатели. Ему назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы. Свое наказание экс-министр будет отбывать в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. В его действиях признан опасный рецидив преступлений. Двоюродный брат Бишимбаева Бахытжан Байжанов признан виновным в укрывательстве преступления. Ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы. Весь процесс от начала до конца транслировался в социальных сетях в прямом эфире.

Убийство Салтанат Нукеновой вызвало широкий общественный резонанс не только в Казахстане, но и во всем мире. В разных уголках мира проходили акции протеста. Ведь преступление затронуло одну из актуальных проблем современного общества - домашнее насилие. Кстати, в уходящем же году был принят закон, согласно которому деяние отныне относится в разряд уголовных преступлений.

Ещё один вопрос объединивший казахстанцев в прошлом году - это строительство атомной электростанции. Общественные слушания разделили казахстанцев на два лагеря: те, кто «за» строительство АЭС и те, кто «против». Референдум по строительству атомной электростанций прошел шестого октября 2024 года, его итоги не стали неожиданностью. 71% казахстанцев проголосовали «за», «против» высказались 26%. Голосование обошлось казне в 15,5 млрд тенге. Однако на сегодня ещё неизвестно кто будет строить АЭС и во сколько это обойдется казахстанцам. По предварительным оценкам, стоимость работ по возведению АЭС составит 10-12 миллиардов долларов.

Уходящий год запомнится уральцам ещё и подорожавшим тарифом на воду. В августе 2024 года в Уральске утвердили новый тариф на водоснабжение и водоотведение. Повышение будет проходить в два этапа. Первый ввели в августе 2024-ого. Если раньше 1 кубический метр воды (или 1000 литров) стоил 62,41 тенге для населения, то c 10 сентября стоит 86,43 тенге (с учетом НДС). И если ранее услуги водоотведения (канализация) стоили 1 кубический метр воды — 67,23 тенге для населения, то с 10 сентября тариф составляет 95,62 тенге (с НДС).

Но уральцев ожидает второй этап изменения тарифа. С 1 января 2025 года эти услуги подорожают ещё на 20% и в Уральске на водоснабжение будет действовать среднеотпускной тариф в размере 165,54 тенге с НДС за 1 кубометр воды. Дороже станет и услуга по водоотведению. Среднеотпускной тариф на отвод и очистку сточных вод с 1 января будет стоить 209,30 тенге с налогом на добавленную стоимость за 1 кубометр.

Осенью 2024 года жители ЗКО столкнулись с дефицитом сжиженного газа. Несмотря на многокилометровые очереди на АГЗС, власти сообщили, что дефицита в голубом топливе нет, есть лишь ограничение по дешевому социальному газу. Тогда в управлении энергетики поспешили подбодрить западноказахстанцев сообщив, что с 1 октября область полностью переходит на газ от "Жаикмунай" с Рожковского месторождения. Такие меры должны были значительно упростить доставку сжиженного газа в в область. Однако в течение довольно продолжительного времени жители региона всё же ощущали именно дефицит автогаза.

Запомнится прошедший год и громким ДТП с участием сотрудника акимата области. Первого октября 44-летний водитель Volkswagen Tiguan врезался в стоящий на светофоре Mercedes. От удара Mercedes столкнулся с «ВАЗ» и Skoda Rapid. За рулём Volkswagen Tiguan находился сотрудник аппарата акимата ЗКО Ербол Найзабеков. Полицейские тогда сообщили, что водитель Volkswagen Tiguan по результатам медицинского освидетельствования находился в состоянии алкогольного опьянения «средней степени».

Однако несмотря на это чиновник продолжает работать на государственной службе, а пострадавшая девушка, 18-летняя студентка вуза может стать инвалидом. В полиции говорят, что расследование продолжается, и от степени тяжести травм пострадавшей будет зависеть к какой ответственности будут привлекать Найзабекова - к уголовной или к административной. Но в любом случае, казахстанцы в недоумении, почему пьяный государственный служащий совершает аварию, в которой есть пострадавшие и при этом продолжает исполнять свои обязанности.

Пятого октября стало известно о задержании председателя городского суда Уральска Руслана Жумагулова. По информации, распространившейся в мессенджерах, судью и двоих адвокатов задержали с поличным во время взятки. Сумма в 1,5 миллиона тенге предназначалась за положительное решение в отношении осуждённого гражданина. На время досудебного расследования суд Астаны арестовал его на 10 суток (хотя обычно арест длится не менее двух месяцев). К этому времени стало известно, что Жумагулова отпустили, а дело переквалифицировали на статью «Мошенничество».

Прошедший год озадачил казахстанцев резким скачком стоимости американской валюты. Так, минимальное значение курса доллар США/казахстанские тенге достиг 30 июня 2024 года, когда стоимость 1 доллара США приравнивалась к 473 тенге. Но что-то пошло не так, и уже в осенью курс начал стремительно расти. По состоянию на 30 декабря курс доллара к тенге составляет 524,11 тенге за 1 доллар и продолжает бить рекорды.

К скачку курса тенге казахстанцы уже настолько привыкли что многие пытаются с юмором относится к этому. И шутят на тему обесценивания тенге. В соцсетях даже появилась картинка с изображением купюры в 1 миллион тенге. Купюра является только лишь творением интернет-умельцев и никаких поводов для паники по поводу введения купюр такого номинала нет. Но, как говорится, в каждой шутке есть доля шутки, остальное всё правда.

Закончился год хорошими вестями из другого континента. Наша соотечественница, уроженка ЗКО Анель Сытдыкова порадовала казахстанцев своими показателями. Это - первая «Железная леди Казахстана» по триатлону, первая Ironman и первая Ultraman среди женщин Казахстана. Первая и единственная женщина в Казаxстане, которая в 2019 году переплыла Ла-Манш от Англии до Франции, расстояние 38 км за 15 часов 15 минут (без остановки и без гидрокостюма). А в 2022 году Анель проплыла 48 км через 20 мостов вокруг Манхеттена и в том же году совершила заплыв в Лос-Анджелесе от островов Санта-Каталина до материка, проплыв пролив Каталина 34 км за 18 часов 19 минут на одной из самых престижных марафонских дистанций в мире.

В 2024 году Анель достигла новых высот. Она стала первой казахстанкой, проплывшей воды Антарктиды. Ее уникальное достижение стало настоящим рекордом и гордостью для страны. Анель смогла преодолеть дистанцию в 750 метров в крайне сложных условиях при температуре воды минус 1,4 градуса. Ее результат — 18 минут в таких условиях — стал примером для многих любителей экстремальных видов спорта.

Новый 2025 год уже наступил, и все мы, безусловно, возлагаем на него много надежд и планов. Будем надеяться, что всё задуманное нами непременно сбудется, а удача и успех будут нашими спутниками в течение всего Нового года.



