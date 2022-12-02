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Социум

Чем запомнился Гали Искалиев на посту акима ЗКО

Западно-Казахстанскую область Гали Искалиев возглавлял чуть более трёх лет. Что успел сделать за это время теперь уже бывший глава региона? Вспоминаем подробности. Фото из архива "МГ" 52-летний Гали Искалиев был назначен на пост акима ЗКО в июне 2019 года. До этого он был первым заместителем Алтая Кульгинова. При Гали Искалиеве началось строительство жилых домов в новом микрорайоне Акжайык. Однако вопрос о строительстве моста через реку Чаган, который будет вести к новому микрорайону, так и не решился. Большинство жителей Уральска категорически оказались против нового моста. Вопрос несколько р
Арайлым Усербаева
Чем запомнился Гали Искалиев на посту акима ЗКО
Западно-Казахстанскую область Гали Искалиев возглавлял чуть более трёх лет. Что успел сделать за это время теперь уже бывший глава региона? Вспоминаем подробности.
Работа провалена - аким ЗКО раскритиковал руководителя управления молодёжной политики
Работа провалена - аким ЗКО раскритиковал руководителя управления молодёжной политики
Фото из архива "МГ" 52-летний Гали Искалиев был назначен на пост акима ЗКО в июне 2019 года. До этого он был первым заместителем Алтая Кульгинова. При Гали Искалиеве началось строительство жилых домов в новом микрорайоне Акжайык. Однако вопрос о строительстве моста через реку Чаган, который будет вести к новому микрорайону, так и не решился. Большинство жителей Уральска категорически оказались против нового моста. Вопрос несколько раз выносился на публичные слушания, однако к единому мнению прийти так и не удалось. Серьёзным испытанием для главы региона стал период пандемии коронавирусной инфекции. Тем более, что ЗКО граничит сразу с пятью областями России, где наблюдалась вспышка заболевания. Гали Искалиев практически ежедневно проводил заседания оперативного штаба, где принимались серьёзные решения по закрытию границ, ограничению работы бизнеса, да и в целом по жизни населения. Пожалуй самым значимым событием для западноказахстанцев стало строительство нового терминала аэропорта. Его построили как раз при Гали Искалиеве. Стоимость всего проекта составляет 6,6 миллиардов тенге. В терминале аэропорта имеется всё необходимое для комфортного пребывания пассажиров, в том числе комната матери и ребенка, комната для отдыха людей с ограниченными возможностями, рестораны, бутики, современный зал ожидания, конференц-зал и многое другое. Самому аэропорту присвоили имя героини Советского Союза Маншук Маметовой. Ещё при Гали Искалиеве построили самый большой дворец культуры «Атамекен». Строительство велось за счёт средств КПО.б.в. Стоимость проекта - 9,4 миллиарда тенге. В январе этого года страну захлестнула волна протестов. ЗКО не стала исключением. Утром пятого января уральцы собрались, чтобы высказать своё возмущение по поводу роста цен на продукты, ГСМ и коммунальные услуги. Спустя несколько часов к протестующим приехал Гали Искалиев. В тот момент люди слушать главу региона не стали. Однако в отличие от других регионов, в нашей области серьёзных столкновений зафиксировано не было. Нужно отдать должное, что ни сам Искалиев, ни его подчиненные не были замешаны в коррупционных скандалах. Единственное - его заместителю Айдару Нуралиеву пришлось подать в отставку из-за обвинительного приговора в отношении экс-главы облздрава Болатбека Каюпова. Ах да, Искалиев лишился ещё одного заместителя Тимуржана Шакимова после критики президента о дорогах ЗКО. Кстати, о дорогах ЗКО уже слагают легенды, они считаются самыми худшими в стране. Сейчас речь идёт не только о трассах Жанибек - Казталовка - граница РФ и Онеге - Бисен - Сайхин, а о дорогах региона в целом. Несмотря на выделенные миллиарды, дороги в области и в городе всё еще вызывают массу нареканий со стороны жителей. Ещё одной головной болью уральцев считается водопровод, а точнее аварии на нём, которые происходят с завидным постоянством. Конечно, проблема с изношенностью сетей появилась не при Искалиеве, но по крайней мере при нём лучше не стало и горожане до сих пор время от времени вынуждены сидеть без воды из-за аварий на водопроводе либо на КНС. Кстати, Гали Искалиев не раз говорил о необходимости повышения тарифа на воду. По его мнению, только высокая стоимость воды заставит горожан экономить её. Ещё одна напасть настигла нашу область весной этого года. Тогда несколько районов оказались под властью водной стихии. Десятки домов были подтоплены, погиб скот, сотни сельчан пришлось эвакуировать. В этих районах объявили чрезвычайное положение. Тогда Гали Искалиев пообещал восстановить все дома и построить новую школу селе Шалгын. По последним данным, сельчанам действительно вручили ключи от нового жилья, а школу планируют завершить до конца года. Многим западноказахстанцам Гали Искалиев запомнился тем, что отправил полицейских в отдалённое село Ханколь Каратобинского района. Местные жители пожаловались, что их терроризирует призрак девушки в белом. Полицейским в свою очередь пришлось фиксировать каждый свой шаг, чтобы доказать, что никакие потусторонние силы в Ханколе не водятся. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
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