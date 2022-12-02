Чем запомнился Гали Искалиев на посту акима ЗКО

Западно-Казахстанскую область Гали Искалиев возглавлял чуть более трёх лет. Что успел сделать за это время теперь уже бывший глава региона? Вспоминаем подробности. Фото из архива "МГ" 52-летний Гали Искалиев был назначен на пост акима ЗКО в июне 2019 года. До этого он был первым заместителем Алтая Кульгинова. При Гали Искалиеве началось строительство жилых домов в новом микрорайоне Акжайык. Однако вопрос о строительстве моста через реку Чаган, который будет вести к новому микрорайону, так и не решился. Большинство жителей Уральска категорически оказались против нового моста. Вопрос несколько р