Иллюстративное фото с сайта www.matritca.kz Иллюстративное фото с сайта www.matritca.kz ЕНПФ не должным образом организовал выдачу вкладчикам справок, считает депутат, передает корреспондент Tengrinews.kz. Мажилисмен Гульжана Карагусова потребовала дать полную информацию о состоянии накоплений казахстанцев в недавно созданном едином накопительном фонде.  "У вкладчиков нет возможности получить выписку о своих пенсионных отчислениях посредством Интернета, или находясь в других городах, где еще не открыты филиалы ЕНПФ. А своевременно полученная информация о состоянии счетов позволила бы вкладчикам понять: были ли переведены его деньги, сколько их было и начислены ли на них дивиденды. И, главное, сделать вывод: не потерялась ли часть личных сбережений в процессе передачи. Так как в прошлом году некоторые вкладчики некоторых фондов уже заявляли об исчезновении части своих накоплений", - выразила мнение депутат Гульжан Карагусова. Свой депутатский запрос она адресовала главе Нацбанка Кайрату Келимбетову, отметив, что основная масса вкладчиков ЕНПФ не получила сведений о состоянии своих счетов. Это, по словам Карагусовой, вызывает массу вопросов и недовольство. "Таким образом, получается, что Единый накопительный пенсионный фонд не на должном уровне организовал элементарную процедуру оповещения населения и выдачи справок и не обеспечил прозрачность деятельности по управлению индивидуальными счетами вкладчиков", - заявила депутат Мажилиса. Она задала вопрос главе Нацбанка о том, как в дальнейшем будет продолжаться работа по использованию договора о получении своих накоплений уже состоявшихся пенсионеров. "Просим дать полную информацию о деятельности созданного Единого накопительного пенсионного фонда", - сказал она. При этом депутат отметила, что в ответе необходимо  указать количество пенсионных счетов вкладчиков,  их состояние, инвестиционную доходность пенсионных активов, сумму и количество произведенных выплат  пенсионных накоплений. "И самое главное, уровень начисленного пенсионного вознаграждения", - заключила Карагусова. Отметим, 1 апреля 2014 года завершился процесс передачи пенсионных накоплений казахстанцев в Единый накопительный пенсионный фонд.