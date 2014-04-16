Иллюстративное фото с сайта esworld.ru Иллюстративное фото с сайта esworld.ru Директор Астанинского представительства Форума предпринимателей Казахстана Гульнара Куанганова заявила, что знает разгадку тайны "сонной" болезни, поразившей жителей села Калачи, пишет "Мегаполис". После более чем 7 тысяч диагностических исследований, по словам Гульнары Куангановой, наконец, наступила ясность в вопросе о причине неизвестного науке недуга. Это отравление инертным газом радоном. Как известно, неподалеку от поселка Калачи находится урановый рудник, который и является источником газа. Этот вывод подтвержден исследованиями не только казахстанских, но и иностранных ученых, в частности, специалистов Томского политехнического университета. "Радон образуется в результате распада радиоактивных элементов уранового ряда, выделяется из грунта с геологическими породами, содержащими уран. Граниты, например. Наряду с другими инертными газами – неоном, аргоном, криптоном и ксеноном – радон обладает наркотическими свойствами. Причём с нарастанием атомного веса инертного газа нарколептические свойства становятся более выраженными. К примеру, если аргон проявляет наркотическое действие при повышенном давлении (2 атм.), то криптон и ксенон – при нормальном атмосферном давлении вызывают глубокий сон. Ксенон уже больше 15 лет используется в медицине в качестве наркоза при проведении хирургических операций. А радон проявляет ещё больший наркотический эффект, чем ксенон!", - поясняет Куанганова, сама по образованию врач. По словам Куангановой, радон имеет свойство накапливаться в закрытых, непроветриваемых помещениях, подвалах и очень хорошо растворяется в воде. В качестве мер профилактики вызываемой им "сонной" болезни, женщина советует наладить вентиляцию в жилых помещениях, отстаивать колодезную воду и использовать фильтры. Примечательно то, что первая версия, объясняющая недуг жителей Калачи, которая была выдвинута учеными - это именно отравление радоном. Однако по проводившимся замерам, его количество в воздухе, воде и почве не было достаточным для таких симптомов.