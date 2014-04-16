В 2014 году под посев яровых культур по области планируется задействовать 329,7 тыс. гектаров, площадь засеянных озимых культур составляет 70,3 тыс. гектаров, таким образом, общая площадь под посев зерновых составит 400 тыс. гектаров. Масличные культуры засеют на площади 33 тыс. га. Площадь посева картофеля и овощебахчевых культур составит 10 300 га, что на 466 га больше уровня 2013 года. Для того чтобы обеспечить прочную кормовую базу в области, планируется расширить площади кормовых культур до 132 тыс. га. По данным пресс-службы, существует потребность в семенах яровых зерновых культур. Она составляет 35,9 тысячи тонн. В данный момент предпринимаются меры по обеспечению хозяйств недостающими семенами. В весенне-полевых работах задействуют 4 173 трактора, 4965 сеялок, 793 культиватора и 54 высокопроизводительных посевных комплексов марки «Джон Дир», «Флексикойл», «Кейс», «Хорш» и другие. Тракторный парк, сеялки и культиваторы в данный момент полностью подготовлены к работе. Для обеспечения работ сельхозтоваропроизводителям области необходимо 12 тысяч тонн дизельного топлива. ТОО "Орал-Терминал" будет отпускать горючее по 94 тенге за 1 литр.