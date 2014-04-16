Фото из соцсети facebook.com Фото из соцсети facebook.com На некоторых украинских ресурсах пишут о якобы потерях с российской стороны. Между тем пользователи в соцсетях обратили внимание на то, что при этом они в своих сообщениях используют оригинал фото с казахстанской заставы "Арканкерген", передает корреспондент Tengrinews.kz. Некоторые украинские сайты начали размещать фотографии с российском флагом на гробу. Однако в социальных сетях пользователи выложили оригинал - фотографии военнослужащих, выносящих цинковый гроб с телом погибшего на заставе "Арканкерген". Пользователи обратили внимание на фотошоп. Так, София Гилярова пишет в Facebook: "Тем, кто еще верит сайтам с доменом ua. Для нас это была трагедия на заставе. Для них не осталось ничего святого". Ранее сообщалось о том, что украинцы используют фотографии девушки из Казахстана на акциях в Лондоне. Изображение казахстанки Гаухар Монко используют на акциях в поддержку Украины, которые продолжают проходить в Англии. Напомним, 15 апреля исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов на заседании Парламента объявил о начале "антитеррористической операции на севере Донецкой области".