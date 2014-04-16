Фото с сайта fansportal.ru
Заведение в южной столице Казахстана станет очередным совместным проектом шоумена с российским ресторатором Александром Орловым. Вместе они также выступили продюсерами новой комедии «Скорый “Москва-Россия”», сообщает "Forbes.kz"
В четверг, 17 апреля, в Казахстане состоится премьера новой российской комедии «Скорый “Москва-Россия”». Главный герой комедии манагер Серега (Сергей Светлаков) заключает пари, что за семь дней доедет на поезде от Москвы до Владивостока, сблизится в вагоне с проводницей и во «Владике» сфотографируется с амурским тигром на фоне звездопада. Если он этого не сделает, то потеряет машину, квартиру и дачу.
Голливудской звезде Миле (Маргарита Левиева) тоже позарез нужно доехать из точки М. в точку В. на поезде. Если она не появится на съемочной площадке во Владивостоке через семь дней - тоже потеряет всё, нажитое непосильным трудом.
Герои встречаются в поезде. Во время путешествия Россия предстает перед американкой во всей своей красе – с водкой, драками, бандитами, дураками и…самопожертвованием, на которое способен лишь по-настоящему любящий человек.
Накануне премьеры мы поговорили с исполнителем главной роли, одним из сценаристов и продюсеров комедии Сергеем Светлаковым, который приехал представлять казахстанской публике новую ленту.
Кто может смеяться над русскими?
F: Сергей, «Скорый “Москва-Россия”» - это опять подтрунивание над особенностями национального характера. Почему вы постоянно возвращаетесь к этой теме?
- Потому что я русский человек. Кто, кроме русского человека, может смеяться над русскими? Вот если бы над казахами смеялись русские, думаю, что у казахов было бы много вопросов. Если бы казахи смеялись над русскими, тоже было бы много вопросов. А ко мне вопросов нет: я родился в России, вырос в простой пятиэтажке в рабочем районе (Светлаков родом из Свердловска, ныне Екатеринбурга. – F), а сейчас живу в Москве. Я знаю всю палитру жизни. Мне хочется это отразить на экране, найти плюсы и минусы, высмеять недостатки, покопаться в собственной ментальности, донести какие-то мысли, чтобы в жизни что-то менялось. Мне это интересно во всех проектах, которыми я занимаюсь. По широте аудитории предыдущих проектов - «Наша Russia», «Прожекторперисхилтон», «Горько!», «Ёлки» - я понимаю, что людям это тоже интересно. Ну, значит, грех этим не заниматься.
F: Большинство ваших кино- и телепроектов – комедийные. Но вы также спродюсировали и исполнили главную роль в триллере «Камень». Почему решили выйти за привычные рамки?
- Это мой личный эксперимент. Все мои более или менее прагматичные друзья советуют никогда этого делать: «Вот есть твой зритель, есть ассоциации с тобой как с комедийном актером, занимайся этим всю свою жизнь, тебе хватит и денег, и зрительской любви, не ходи никуда в сторону». Все мои попытки сделать что-то иное - это даже не шаги в сторону от коммерции, это попытки заниматься вещами, которые мне самому интересны, желание не закопаться в своей «юмористичности». Есть плохое и хорошее, есть черное и белое. Если человек с утра до вечера смеется, то другое (черное) в нем копится. Это надо куда-то девать. Кто-то идет в спортзал, а я снимаю «Камень». Фильм был коммерческой утопией, но мы его сделали так, что «Камень» стал первым российским триллером, который окупил себя в прокате. Бюджет фильма был $1,5 млн, мы вернули себе потраченные деньги (бюджет «Скорого…» составляет около $3 млн; создатели надеются на бокс-офис в $12 млн – F).
F: Вы по образованию не актер. Как чувствуете себя на съемочной площадке?
- Чувствую себя замечательно. Какие-то вещи узнал благодаря опытным партнерам, учился на своих ошибках. Я не выступаю за то, чтобы не учиться (актерскому мастерству – F). Но мой путь получился таким. Я вижу сотни людей, которые приходят ко мне на кастинги с красными дипломами наших самых известных вузов, но не могут сыграть элементарные эмоции. Поэтому вопрос больше к ним, чем ко мне: почему у меня какие-то вещи получаются, а у них с образованием не получаются?
Директор Челябинского завода лично проверял: на заводе нет ни одного гея
F: В проекте «Наша Russia» у вас множество персонажей. Можно вспомнить фрезеровщика с нетрадиционной ориентацией Ивана Дулина, учительницу Снежану Денисовну, берущую взятки с учеников, Сергея Белякова, разговаривающего с телевизором. В каком образе вам интереснее всего работать?
- Я никого не буду обижать из своих персонажей: они настолько тяжело делались. Проект и вызвал такой резонанс, потому что это все готовилось долгое время. Чтобы в первый сезон вышло 8 персонажей, мы придумали 70 образов, то есть было 70 живых людей, были пробы, фотографии. Это гигантская работа. Затем в каждом сезоне добавлялось 5-7 персонажей. Все они свои, любимые, поэтому я не могу выделить кого-то.
F: Вам на самом деле звонили обиженные зрители, которые узнавали в персонажах себя?
- Не нам звонили, а на канал ТНТ. Директор завода из Челябинска звонил, говорил: «Вы обманываете всю страну! Я лично проверил: ни одного гея у нас нет». Кто-то требовал закрыть тему с учительницей, говорили, что «это святое». То же самое было с медиками, когда мы показывали, как врач относится к платным и бесплатным больным. После того, как начали показывать депутатов, мы думали, что нас точно закроют. Но, слава богу, здравомыслящих людей с чувством юмора оказалось больше, чем тех, кто это инициировал.
F: Вы с Михаилом Галустяном 10 лет делаете совместные проекты. Как удается так долго сохранять творческий союз?
- У нас есть общая цель, поэтому приходится подстраиваться и, зная друг друга, лишний раз не провоцировать. Трудных ситуаций было не так много. У нас дружба крепче, чем сложности притирания, да и мы давно уже притерлись друг к другу.
Выбор – это великое счастье
F: Раньше у зрителей был небольшой «юмористический» выбор: «Аншлаг» и Жванецкий. Позже появился Comedy Club с шутками ниже пояса. Почему именно такой юмор стал востребованным у зрителя и коммерчески успешным?
- Вы так его ограничиваете! Да, там есть пошлые вещи, но там есть еще куча хорошего юмора, абсурдного юмора, которого нигде не встретишь… Я на ваш вопрос отвечу так: это великое счастье, что возникает нечто новое, что у людей есть выбор. Новое может не нравиться, но у вас в руках есть пульт, и вы можете выбирать канал, слушать шутки, которые вас устраивают. Есть вещи, которые мне кажутся запредельными по глупости, по низкосортности, но я никогда в открытую не буду обвинять своих коллег, потому что считаю: люди имеют полное право выбирать. Чем больше будет эта палитра, тем счастливее будут люди.
В «Золоте» можно будет найти сокровище
F: Летом вы собираетесь открывать ресторан в Алматы. Как появилась такая идея?
– Меня связывает дружба с одним из продюсеров фильма «Скорый “Москва-Россия”» Александром Орловым. Он профессиональный ресторатор, у него более 60 ресторанов в России. Он безумный фанат кино, ему интересно, чем мы занимаемся, мне интересен ресторанный бизнес, поэтому мы вместе двигаемся. У нас уже есть подобный совместный опыт: мы открыли в Киеве ресторан «Ишак», который произвел фурор и является там рестораном №1.
F: Чем он так поразил киевлян?
- Помимо того, что там очень красиво и вкусно готовят, в ресторане есть атмосфера, которая отличает его ото всех других мест. За атмосферу этого ресторана отвечал в том числе и я. Фишки в плане музыки, кучи креатива, тех артистов, которые там выступают, тех вещей, которые там проводятся, создают атмосферу современной Азии, Востока. Наши конкуренты это не могут воспроизвести.
Надеюсь, что такой же ресторан получится сделать в Алматы. Там будет и местная, и европейская кухня, различные современные направления, например, низкокалорийная кухня. Будет отдельное меню кальянов, которые сделаны нестандартно и популярны во всем мире. С одной стороны, будет креатив и что-то новое, с другой - исконно традиционное. Ресторан будет называться «Золото». Название не означает, что мы позиционируем «Золото» как ресторан для избранных, это золото для народа, для всех. Туда можно будет прийти и найти свое сокровище.
…По подсчетам Александра Орлова, компаньоны вложат в «Золото» около $2 млн. При среднем чеке на одного человека в $50 ресторан должен окупиться через несколько лет.