Финансирование строительства трехэтажного общежития на 75 мест взял на себя нефтяной консорциум НКОК (оператор Кашаганского проекта). В общежитии, кроме комнат для воспитанников, предусмотрены прачечная, столовая, медпункт, кабинеты для занятий. На сегодняшний день в академии проходят обучение около 500 учащихся, и долгое время вопрос обеспечения жильем нуждающимся, многие из них из сельской местности, был для руководства академии неразрешимым. - Малая академия искусств стала настоящей школой мастерства для многих ее воспитанников, это колыбель будущих художников, музыкантов, певцов, словом, представителей творческой силы региона. Мы рады быть частью этой системы подготовки талантливой молодежи и с удовольствием представляем сегодня новое общежитие на 75 мест, где есть все необходимое для комфортного проживания и творческого развития воспитанников академии, - сказал на церемонии открытиипоблагодарил компанию и подрядчиков за возможность, которую они предоставили для юных талантов. Как отметили спонсоры проекта, сотрудничество Консорциума с Малой академией искусств продолжается уже не один год. Так, при поддержке НКОК совместно с Казахстанской Национальной Ассоциацией Федерацией Клубов ЮНЕСКО (KazFUCA) в Атырау был реализован проект «Путь к успеху» по активизации лидерского и творческого потенциала подростков. Благодаря помощи компании был оснащен необходимым оборудованием актовый зал академии, также были профинансированы поездки одаренных детей на ряд заграничных конкурсов.