Иллюстративное фото с сайта altaynews.kz Иллюстративное фото с сайта altaynews.kz В 2014 году по области школу заканчивают 4713 выпускников, из них по прогнозным данным 3577 учащихся будут сдавать ЕНТ - с казахским языком обучения - 2393 человек, с русским языком обучения - 1184. По прогнозным данным 222 выпускника претендуют на знак «Алтын белгі» и 102 выпускника не аттестат особого образца. Заявления на участие в ЕНТ принимаются с 10 марта по 25 апреля. Тестирование  проводится в пунктах проведения единого национального тестирования с 1 по 15 июня. По неофициальной информации, в прошлом году ЗКО по итогам ЕНТ заняла третье место в Республике. Из 209 претендентов на получение знака «Алтын белгі» подтвердили свои знания на ЕНТ 92 выпускника , 16 претендентов недобрали 1 балл. Из 120 претендентов на получение знака аттестата с отличием свои знания подтвердили 34 выпускника.