Иллюстративное фото из архива "МГ" По сообщению оперативного штаба Госкимиссии, на 9.50 (время Нур-Султана) 23 апреля в Казахстане зарегистрировано еще 56 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в г. Нур-Султан - 17, в г. Алматы – 3, в Западно-Казахстанской области - 10, в Жамбылской области - 2, в Восточно-Казахстанской области - 3, в Туркестанской области - 7, в Мангистауской области - 1, в Костанайской области - 1, в Актюбинской области - 7, в Павлодарской области - 5. Всего в стране подтверждено 2191 случаев, из них: - в Алматы - 735, - в Нур-Султане - 421, - Кызылординской области - 157, - г. Шымкент - 131, - Карагандинской области - 102, - ЗКО - 86, - Акмолинской области - 83, - Атырауской области - 82, - Жамбылской области - 79, - Туркестанской области - 76, - Алматинской области - 62, - Павлодарской области - 43, - Костанайской области - 36, - Актюбинской области - 34, - СКО - 30, - Мангистауской области - 19, - ВКО - 15.