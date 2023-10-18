Ещё один казахстанский аэропорт передадут в управление иностранной компании

Казахстанская сторона подписала соглашение с компанией Terminals Holding из ОАЭ о сотрудничестве по развитию аэропорта Астаны, сообщает пресс-служба правительства.

Инвестор оценит деятельность порта и в дальнейшем возьмёт на себя операционное управление «для повышения качества обслуживания пассажиров и эффективности воздушной гавани в целом».

— Первоочередной задачей инвестора является подготовка взлётно-посадочной полосы к реконструкции и её дальнейшая модернизация. Реконструкцию наземной инфраструктуры планируют начать в следующем году. Наряду с этим разработают долгосрочный бизнес-план развития аэропорта с учётом баланса интересов государства и частной компании, — говорится в сообщении.

Terminals Holding — поставщик аэропортовых и авиационных услуг. Компания из ОАЭ обслуживает клиентов на рынках Азии и Африки.

В мае 2020 года 100% акций Международного аэропорта Алматы выкупил турецкий холдинг TAV Airports Holding. Управляющая компания уже решила вопрос с пробками и строит новый терминал.

В феврале прошлого года компанию — оператора международного аэропорта Уральска имени Маншук Маметовой купил консорциум. Он состоит из двух казахстанских компаний и одной российской. В воздушной гавани провели ремонт покрытия рулёжной дорожки. В планах провести полную реконструкцию перрона.