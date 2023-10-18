Как отдохнут казахстанцы на День Республики

День Республики отмечается в Казахстане 25 октября. В этом году он выпадает на среду, даря жителям дополнительный выходной день.

После выходных 21 и 22 октября, 23 и 24 октября казахстанцы работают. 25 — отдыхают, а 26 октября вновь выходят на работу.

Следующие дополнительные выходные в Казахстане будут в декабре в честь Дня Независимости.

День первого президента (первое декабря) исключили из числа государственных праздников. При этом, 25 октября стал национальным праздником – Днём Республики, а 16 декабря стал государственным праздником – Днём независимости (ранее был национальный праздник).