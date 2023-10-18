В 14 организациях образования ЗКО выявили хищения бюджетных средств на 131 миллион тенге. Об этом сообщил глава антикоррупционной службы региона Адильхан Сабуров.
В это году к шести годам заключения приговорили бухгалтера Теректинского районного Дома детского творчества. Суд признал её виновной в хищении 14,3 миллионов тенге. Бухгалтер необоснованно перечисляла деньги на карточные счета физических лиц.
– В ходе анализа выявили нарушения плановых сроков завершения капитального ремонта здания Чувашинской средней общеобразовательной школы. При этом, заказчик в лице руководителя отдела образования района Байтерек перечислил свыше восьми миллионов тенге без проведения соответствующих работ. По рекомендации антикоррупционной службы его привлекли к административной ответственности в виде штрафа, — информировал Сабуров.