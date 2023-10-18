Мажилис согласился с поправками cената в закон о выплатах детям из Национального фонда. Поправки инициировали парламентарии.

Закон разработали для запуска с первого января 2024 года проекта «Национальный фонд — детям». Он предусматривает отчисление 50% от ежегодного инвестиционного дохода Нацфонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет. При достижении совершеннолетия средства на счёте будут сохраняться 10 лет. Если их за этот период не используют, деньги переведут на пенсионный счёт.

По предварительным подсчётам, за 18 лет ребёнок накопит 3 500 долларов. Средняя сумма начислений за год составит 150-160 долларов. Деньги можно будет потратить на учёбу в Казахстане или за рубежом, либо приобрести на них жильё исключительно на территории РК. Оператором программы будет ЕНПФ.

Закон направили на подпись президенту.