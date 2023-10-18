Департамент полиции Алматинской области при координации прокуратуры пресёк деятельность ОПГ. Она занималась куплей-продажей человеческих органов, передаёт Polisia.kz.

Задержаны 22 человека: организаторы, медики, нотариус, реципиенты и доноры.

— Между ними распределены роли по поиску реципиентов, доноров, оформлению поддельных документов и организации операций по трансплантации. Сумма сделок составляла 6-10 миллионов тенге. Установлено восемь таких фактов, — информировали в полиции.

Три основных организатора взяли под стражу. Расследование ведётся по статье 116 УК РК «Принуждение к изъятию или незаконное изъятие органов и тканей живого лица для трансплантации». Подозреваемым грозит до 12 лет заключения.