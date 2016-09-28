Жанара КУТКУЖИЕВА проходила по уголовному делу руководителя райОО Теректинского раойна ЗКО Светланы ЧУКУРОВОЙ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе прокуратуры ЗКО сообщили, что приказом директора Чапаевской школы Теректинского района Жанара КУТКУЖИЕВА была назначена на должность заместителя директора СОШ, что является нарушением трудового кодекса. - Прокуратурой Теректинского района была проведена проверка законности, КУТКУЖИЕВА ранее привлекалась к уголовной ответственности в рамках уголовного дела в отношении бывшего руководителя районного отдела образования Светланы ЧУКУРОВОЙ. Однако позже КУТКУЖИЕВА была назначена на должность замдиректора Чапаевской школы, - пояснили в пресс-службе областной прокуратуры. - Между тем, принятие на гражданскую службу лиц, ранее совершившие коррупционные правонарушения недопустимо. После проверки прокуратуры Жанар КУТКУЖИЕВУ освободили от должности. Напомним, руководителя отдела образования Теректинского района ЗКО Светлану ЧУКУРОВУ обвинили в присвоении и растрате вверенного имущества, хищении 175 тысяч тенге, выделенных на командировочные расходы, а также получении взятки. Заведующую методкабинетом райОО КУТКУЖИЕВУ задержали по подозрению в получении взятки с учителей районных школ, но позже она стала свидетелем. В суде на последнем слове 25 сентября Светлана ЧУКУРОВА заявила, что она не виновна и никаких взяток не брала. По словам ЧУКУРОВОЙ, аттестация педагогов всегда проходила под руководством начальника методкабинета, то есть главного свидетеля по данному делу КУТКУЖИЕВОЙ. И по всей вероятности, деньги за успешное прохождение аттестации с учителей требовала именно она.