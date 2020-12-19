В полиции сообщили, что 18 декабря на автодороге Самара-Шымкент на 624-м километре произошло ДТП со смертельным исходом. - 29-летний водитель автомашины "Ваз-21144", не учитывая дорожные и метрологические условия, на скользком участке дороги допустил занос транспортного средства и столкновение с автомашиной Toyota Prado под управлением 54-летнего жителя Алгинского района. В результате ДТП водитель автомашины "Ваз-21144" и двое несовершеннолетних детей госпитализированы в Кобдинскую ЦРБ. Двое пассажиров - 56-летняя женщина и ее годовалая внучка скончались", - сообщили в пресс-службе ДП. Также сообщается, что водитель внедорожника и двое пассажиров были госпитализированы в медицинское учреждение, после оказания медицинской помощи отпущены. Начато досудебное расследование по части 4 статьи 345 "Нарушение ПДД РК". В полиции подчеркнули, что за один день в области произошло четыре ДТП, в которых погибли два человека и девять пострадали.