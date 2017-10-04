Пластиковые банки с икрой нарушитель спрятал в сумке под одеждой, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 54-летний житель Московской области РФ был задержан на погранично-пропускном пункте "Курмангазы". Ценный груз был обнаружен у иностранца при досмотре багажа. - 2 октября в половине девятого вечера был остановлен автомобиль марки "Тойота" с пассажирами. При досмотре багажа у одного из пассажиров в сумке было обнаружено 12 банок с черной икрой общим весом около 6 кг. В настоящее время нарушитель задержан и передан для дальнейшего расследования сотрудникам Курмангазинского РОВД, -  сообщили сотрудники Пограничной службы КНБ РК. Напомним,  не так давно у контрольно-пропускного поста «ШЕП» сотрудниками органов внутренних дел Курмангазинского района были задержаны два гражданина Франции с 4 килограммами черной икры. За провоз незаконного груза суд обязал выплатить каждого из иностранцев по 1 миллиону тенге. Ерлан ОМАРОВ