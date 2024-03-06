Бренд Jetour пришел в Казахстан в 2023 году с модельной линейкой из нескольких кроссоверов.

Бренд Jetour пришел в Казахстан в 2023 году с модельной линейкой из нескольких кроссоверов, включая X70, X90 и Dasheng. Все они выпускаются крупноузловым методом на заводе «СарыаркаАвтоПром» в Костанае.

По данным сайта Кolesa.kz продажи новоявленной марки «Jetour» в Казахстане стартовали в мае, когда дилеры сумели реализовать 27 экземпляров X70. Уже к августу автосалоны стали стабильно продавать более 600 машин в месяц, а в декабре умудрились передать клиентам чуть более 1000.

Суммарно Jetour в 2023 году продал 3930 автомобилей, что позволило бренду закрепиться в топ-10 авторынка на девятой позиции. Больше всего клиентам марки приглянулись паркетники X70 с 1.5-литровым турбомотором и ценой от 10.5 млн тенге.



