Сегодня, 9 сентября, уральцы празднуют День города. На арбате проходит выставка цветов, которые представили школы и детские сады города. Большинство композиций посвящены международной выставке ЭКСПО-2017 и спорту. Так, практически в каждой четвертой цветочной композиции были представлены велосипеды из картона, салфеток, цветной бумаги, проволок и многого другого. В сквере Пушкина свои работы на выставке "Город мастеров" представили уральские ремесленники. Посмотреть есть на что: картины из соломы, декоративные свечи, мыло в виде долек арбуза, сувениры из бусин, вязанные спицами и крючком изделия, гобелены и многое другое. - На изготовление одной картины уходит от двух недель до полутора месяцев. На сегодняшний день я собрал порядка 50 картин, в октябре планирую провести персональную выставку своих картин в областной галерее, - рассказал Михаил Старинец. Невозможно пройти мимо работ Айдарбека Турганбаева из Аксая. На выставке он представил сувениры из бусин. -Те, что поменьше, я делаю 2-3 дня, на "Байтерек" ушло 5 дней, - рассказал Айдарбек. Стоит отметить, что большинство работ ремесленников можно приобрести. По проспекту расположилась выставка картин местных художников. По арбату также проходит концерт творческих коллективов города. Здесь же, недалеко от русского драматического театра им.Островского, сегодня открыли малую архитектурную композицию "1 теңге", которую городу подарили представители банковского сектора. Между тем, сегодня открыли площадку для занятий стрит воркаутом. - Любой желающий может прийти и позаниматься на свежем воздухе на этой площадке. Это подарок национального олимпийского комитета Республики Казахстан и местных властей для горожан. На площадке установлен информационный щит, по которой смогут заниматься те, кто впервые решил попробовать себя в стрит воркауте, - рассказал Дамир Муминов. Праздник продолжается. А вечером на площади им.Абая состоится ретро-концерт с участием звезд казахстанской эстрады Кыдырали Болманова и Каракат Абильдиной.