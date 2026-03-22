Основное празднование Наурыза прошло на площади Первого президента. Здесь были установлены юрты, в которых расположились организации областного центра. Они были украшены в национальном стиле, на столах расположились различные угощения. Наурыз-коже и бауырсаки были доступны всем желающим.

На площади Первого президента были установлены юрты организациями города, предпринимателями, владельцами ресторанов и кафе, Ассамблеей народа Казахстана ЗКО, в которых горожане могли не только попробовать угощения Наурыза, но и познакомиться с культурой казахского народа, также в них демонстрировались народные обряды. Посетили их аким области Нариман Турегалиев и аким города Мурат Байменов.

Поделки, картины, написанные маслом, из кожи, национальную одежду можно было увидеть, посетив юрту областного отдела образования. У входа молодые люди в нарядах играли на национальных инструментах.

Своими национальными блюдами потчевали всех и этнокультурные объединения Ассамблеи народа Казахстана ЗКО.

– А самое главное, мы здесь представили культурную сторону нашего народа – национальные традиции. Здесь вы видите корпе, одеяла, подушки, коврики, скатерти, одежду и ковры, сделанные руками наших женщин. Мы рассказываем гостям во что одевались казахи, какая одежда была у детей, как ухаживали кочевые казахи за ребенком. А также как дети развлекались, в какие игры играли. А вот блюда, которые готовят на Наурыз, – рассказала председатель белорусского центра «Грамада» Ирина Разенкова.

Украсили юрту и представители образования области и города. Они постарались показать национальный колорит убранства юрты, творчества казахского народа, как обрабатывали шерсть, кожу, какими ремеслами занимались и занимаются сейчас.

Наурыз объединил всех западноказахстанцев. Щедрой, ароматной рекой лился традиционный наурыз-коже, любой желающий мог зайти в юрту и попробовать национальные блюда, бауырсаки и различную выпечку, а детей угощали сладостями.

Также можно было попробовать свои силы в спортивных мероприятиях: национальной борьбе и перетягивании каната, а дети играли в асык-ату.

На площади была установлена сценическая площадка для выступления. Порадовали присутствующих творческие коллективы областной филармонии им. Г. Курмангалиева, Дворца культуры молодежи, актеры Казахского драмтеатра им. Х. Букеевой, областного драматического театра им. А. Островского, школьники, студенты высших и средних специальных учебных заведений города, которые участвовали в театрализованном представлении. Звонкими песнями, зажигательными танцами, музыкой и красочными костюмами они создавали атмосферу всеобщей радости и веселья. Многочисленные зрители стали очевидцами славных исторических страниц прошлого нашего края, перед ними предстали герои народных преданий.

– Поздравляю вас с Наурызом – Новым годом! – сказал аким области Нариман Турегалиев. – Это древний праздник наших предков, который подразумевает обновление, весеннее равноденствие. И в этот день все прощают старые обиды, поздравляют друг друга, желают добра, уюта в каждом доме и благополучия. Это всенародное торжество, олицетворяющее непрерывную связь времен и поколений. После суровой зимы земля ждет обновления и тепла. Излучая энергию созидания, красоты и любви, Наурыз отражает величие культуры и традиций нашего народа. Наурыз мейрамы мы отмечаем в течение десяти дней и каждому дню присвоено свое название. Благодаря сплоченности и толерантности наш Казахстан стал крепким и процветающим государством. В области сделано немало, чтобы повышалось благосостояние населения, улучшался облик наших городов и сел, становились качественными образовательные, медицинские и другие услуги. Созданы условия для динамичного развития малого и среднего бизнеса, агропромышленного комплекса. Достижения в экономике и социальной сфере позволяют нам встретить нынешнюю весну с оптимизмом и уверенностью в будущем.

Оксана КАТКОВА

Фотографии автора