Сколько налогов платят крупнейшие компании Казахстана.

Строительная отрасль остаётся одним из ключевых драйверов экономики Казахстана. Несмотря на изменения в экономике, рынок продолжает расти за счёт высокого спроса на жильё и активности застройщиков. Об этом сообщает аналитический портал FinProm.kz.

Строительный сектор остаётся и одним из крупнейших доноров бюджета.

Лидером среди компаний по налоговым отчислениям стала BI Group — 90 млрд тенге за 2025 год. За год выплаты выросли почти на 40%, а за последние пять лет компания перечислила около 300 млрд тенге.

На втором месте — «КазАвтоЖол». Компания, отвечающая за управление республиканскими и международными трассами, выплатила 28,2 млрд тенге налогов.

Третью строчку занимает «Сенимди Курылыс» — 26,3 млрд тенге. При этом по сравнению с прошлым годом объём налогов снизился более чем вдвое.

В пятёрку также вошли:

BAZIS-A — 24,2 млрд тенге

Integra Construction KZ — 22,7 млрд тенге

Всего 26 крупнейших компаний отрасли перечислили в бюджет более 312 млрд тенге — это на 10% больше, чем годом ранее.

Эксперты отмечают, что строительный сектор остаётся одним из самых устойчивых в экономике. Он не только формирует значительную часть ВВП, но и напрямую влияет на занятость и развитие городской инфраструктуры.

Рост налоговых поступлений со стороны крупнейших компаний подтверждает: отрасль продолжает укреплять свои позиции и остаётся важным источником доходов бюджета Казахстана.