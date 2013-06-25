фото с сайта 100dorog.ru фото с сайта 100dorog.ru Казахстанская семья из четырех человек в числе других шести тысяч туристов оказалась в заложниках тропического шторма на острове Хайнань. Они вылетели на отдых 22 июня, передает "КТК". Как отмечается, из-за шторма отменены почти 150 рейсов. Однако домой наши соотечественники возвращаться в срочном порядке пока не намерены. С казахстанцами все в порядке, свой отдых они проводят, не выходя из отеля. Вылет домой у них запланирован на 7 июля. В Казахстанской турассоциации надеются, что к этому времени погода нормализуется. today.kz