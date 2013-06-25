фото с сайта newskaz.ru
В Алматы состоялось открытие самого крупного в Казахстане таможенного поста «Алмалы - центр таможенного оформления», сообщает Департамент таможенного контроля Алматы.
Сокращение времени таможенного оформления, грамотное таможенное администрирование, способствующее ускорению товарооборота - решение этих задач крайне важно в рамках деятельности Единого экономического пространства и перспективой вступления нашей республики в ВТО.
Если взять долю товарооборота предпринимателей, зарегистрированных в южном мегаполисе, в разрезе республиканского показателя импорт составляет 36%. Это объясняется тем, что в городе Алматы сконцентрировано наибольшее количество активно развивающихся бизнес-структур, общий внешнеторговый оборот которых охватывает по импортным операциям 116 стран дальнего и ближнего зарубежья, общий объем внешнеторгового оборота составил 4,6 миллиарда долларов США. Основная доля товаров или 9,2% ввозится в зону деятельности Департамента из Германии, 16,5% - Китайской Народной Республики, 5,2% - Финляндии, 4,7% - Турции, 4,1% - Нидерландов.
Всего же за 5 месяцев 2013 года Департаментом таможенного контроля по городу Алматы доведенное прогнозное задание в размере 66 миллиардов тенге выполнено на 107,5% и обеспечено поступление в республиканский бюджет таможенных платежей и налогов на сумму 70,9 миллиарда тенге.
Как подчеркнул начальник Департамента таможенного контроля по городу Алматы Нуржан Ашиханов, новый таможенный пост «Алмалы - центр таможенного оформления», аналогов которому нет на территории Казахстана и оснащенный всеми последними разработками Комитета таможенного контроля МФ РК.
Место расположения нового таможенного поста не случайно. Основная причина заключается в том, что открытие данного поста позволит участникам внешнеэкономической деятельности сократить время для подачи декларации на товар, так как большой объем грузов поступает в зоны таможенного контроля, сконцентрированные в нижней части города.
Для справки: в непосредственной территориальной близости от открываемого таможенного поста сосредоточены более 62% мест временного хранения с железнодорожными и автомобильными подъездными путями, также расположены основные промышленные предприятия. Так, за прошедших 5 месяцев 2013 года в зону деятельности Департамента поступило 24 857 транспортных средств, общим весом 513 тысяч тонн статистической стоимостью 1 млрд 846 млн долларов США, из них 85% от общего объема размещается на складах временного хранения, расположенных в нижней части города.
В свою очередь заместитель директора Алматинского филиала НЭП «Союз Атамекен» Галия Шермухаметова отметила, что представили новой таможенной пост, на котором для предпринимателей созданы оптимальные благоприятные условия. Это и оснащение таможенного поста, его удобное размещение, наличие складов временного хранения, путевых авто и железнодорожных развязок, наличие лаборатории, банков и других структур, которые позволят бизнесменам сократить сроки и упростить условия растаможки.
На новом таможенном посту предусмотрено 63 окна таможенного оформления, установлен Электронный информационный консультативный пункт, возможности которого позволяют желающим самостоятельно определить код товара. Например, предприниматель захотел завести товар в страну и, не обращаясь к посредникам, вводит в установленную на посту систему наименование товара, которая выдает ему код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности, показывает необходимые к оплате таможенные платежи и особенности ввоза данного товара- какие запреты или ограничения установлены при ввозе данного товара.
Кроме того, на посту применяется электронная очередь, которая автоматизировано определит номер окна для регистрации таможенной декларации на товар. После завершения операции участник ВЭД может дать оценку полученным услугам и действиям таможенника, для чего выбирает цифру на установленный рядом с окном планшетник. Анализ полученных результатов позволит осуществлять мониторинг качества и время оказания услуг сотрудниками таможенного поста.
На таможенном посту расположена таможенная лаборатория для проведения экспертиз и исследований товаров, которые проходят таможенное оформление и занимается отбором проб товаров, для правильной классификация товаров согласно ТН ВЭД, установлением их принадлежности к наркотическим средствам, психотропным веществам, их аналогов, прекурсоров, сильнодействующих или ядовитых веществ, установлением первичной принадлежности к предметам, имеющих художественную, историческую или археологическую ценность, установлением принадлежности к таким товарам, которые были изготовлены с использованием объектов права интеллектуальной собственности, охраняемых в соответствии с законом. Таким образом, предпринимателю, обратившемуся на таможенный пост «Алмалы - Центр таможенного оформления», нет необходимости тратить время на перевозку из одной части города в другую образцы товаров для проведения таможенной экспертизы - эту услугу он получит в здании таможенного поста.
today.kz