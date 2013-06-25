фото с сайта bnews.kz фото с сайта bnews.kz Аким Костаная Гауез Нурмухамбетов сообщил, что в День города костанайские кулинары изготовят гигантский ролл, который растянется на 100 метров, передает BNews.kz. Как отмечается, в концертной программе 17 и 18 августа состоятся выступления группы «Ринго», фольклорного цыганского ансамбля «ИЛО» из Москвы и известной российской группы «На-На». «Артисты театра огня «Taндава» из Екатеринбурга представят шоу-программу, сочетающую в себе танец, владение огненными инструментами и пиротехнические эффекты. Светолазерное представление станет кульминацией праздничной программы. Завершится празднование Дня города красочным фейерверком, который зрители смогут наблюдать ровно в полночь», - заключил аким. today.kz