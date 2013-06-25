фото с сайта www.islam-penza.ru фото с сайта www.islam-penza.ru В Алматы общественники провели независимую экспертизу и обнаружили свинину в колбасе "халал", сообщает 31 канал. "К нам часто стали обращаться потребители, которые хотели узнать: соответствует ли продукция, продаваемая под маркой "халал", мусульманским традициям? Тесты показали, что какой-то процент свинины присутствовал в двух из четырех закупленных нами колбас", - сказал член-корреспондент ОФ "Наследие традиций предков" Армангазы Муратов. Однако как только общественники сообщили об этом производителям - надпись "халал" исчезла из названия. Активисты считают возмутительным тот факт, что духовное управление мусульман не контролирует производство мусульманской продукции. today.kz