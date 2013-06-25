фото с айта gazeta.kz фото с айта gazeta.kz Впервые в России суд применил новое наказание за неуплату штрафа водителем, который нарушил Правила дорожного движения: из-за просроченного платежа гражданин направлен на обязательные работы. Такой инструмент борьбы с неплательщиками дан судам поправками в Кодекс об административных правонарушениях, которые вступили в силу еще в мае, а реально заработали сейчас. Сомнительная честь открыть, а заодно и испытать на себе новую практику выпала 24-летнему жителю села Азово Омской области Денису Ю., сообщает «Российская газета». В январе гаишники поймали его без прав и выписали ему соответствующий штраф, но в установленный срок гражданин не расплатился. Теперь суд назначил ему 20 часов исправительных работ на муниципальном предприятии «Производственное объединение коммунального хозяйства». Конкретнее, по два часа в день в свободное от основной работы время он будет заниматься уборкой территорий. Напомним, что в соответствии с новыми поправками в КоАП, срок, отводимый на уплату штрафа, увеличился с 30 до 60 дней. Как и прежде, за неуплату грозит двойной штраф, запрет на выезд за границу и административный арест на 15 суток. Новое наказание предполагает обязательные работы на срок до 50 суток. Тем временем в базе данных ГИБДД, содержащей информацию о штрафах, сейчас обнаружена неразбериха. Многие водители при проверке своей задолженности на сайте gibdd.ru выяснили, что на них числятся задолженности даже по тем штрафам, которые они уже оплачивали. Проблема приобрела столь серьезные масштабы, что Федеральная служба судебных приставов в Москве заявила, что временно больше не занимается взысканием долгов с водителей. gazeta.kz