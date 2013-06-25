фото с айта gazeta.kz
В суде Алматинского района г.Астаны рассматривается весьма необычное дело. Житель Астаны требует от столичного ДВД увольнения инспектора дорожной полиции, а также возмещения морального вреда.
Об этом пишет сайт «Судебный репортаж».
- За 25 лет водительского стажа я впервые столкнулся с откровенно хамским отношением со стороны сотрудника дорожной полиции, - возмущается Дулат Канапин.
А случилось все в апреле этого года на перекрестке улиц Абая – Ауезова. Водителя остановил сотрудник дорожной полиции Турсынов.
- Я спросил: что случилось? Он сказал, что я проехал на красный сигнал светофора, тем самым нарушив ПДД, - рассказывает истец, - Но моя машина в этот момент уже находилась на проезжей части, я завершал маневр. Если бы я остановился, создал бы помеху другому транспорту, тем самым создав аварийную ситуацию.
На перекрестке есть камера видеонаблюдения ЦОУ, поэтому водитель продолжал настаивать на своей правоте.
- Сказал: «Составляйте протокол, но я напишу, что не согласен», - вспоминает Дулат Канапин, - Он взял мои документы и ушел в частную машину. Я сидел в своей машине, спустя некоторое время инспектор подошел, открыл водительскую дверь и кинул мои документы со словами: «Я тебя даже оформлять не буду, «терпила»!»
В это время в машине сидели взрослый сын, жена и несовершеннолетняя дочь водителя.
- Он хотел, чтобы я подошел к его машине и начал договариваться, - считает истец, - а потом сообразил, что мы под камерой и я могу доказать свою правоту, его злость вылилась в эту ситуацию. Он меня назвал «чуркой колхозной», якобы на такой дешевой машине (ДЭУ-Нексия - ред.) ездят только колхозники или таксисты.
Оставлять действия жолполовца безнаказанными водитель не собирался. Он обратился в службу собственной безопасности ДВД. Однако там отделались лишь отписками. Тогда Дулат Канапин обратился в суд.
- Я считаю, что такие «гаишники» работать в полиции недостойны, - заявляет водитель.
В суд водитель Канапин пришел один, а на защиту инспектора Турсынова встали юристы в лице представителя ДВД и частного адвоката. Свидетелями по делу также выступали сотрудники ДВД. В своем выступлении юрист столичного департамента внутренних дел полностью отстаивала позицию своего коллеги. Оказывается, это водитель в грубой форме оскорблял полицейского.
- Инспектор пояснил, что «вы можете пояснить свое несогласие путем дачи пояснения в протоколе об административном правонарушении. С учетом того, что вы не согласны, соблюдая установленный порядок, а также ваши права, предусмотренные Кодексом об административных нарушениях, я дело не буду рассматривать, назначу вам явку в отдел административной практики, где вы можете дать пояснения и доказать свою невиновность. Чтобы не было предвзятого отношения, что я остановил и сам рассмотрел», - рассказала юрист ДВД.
Далее, по версии полицейских, водитель оказывал психологическое давление на инспектора, который растерялся и дал возможность водителю скрыться с места происшествия.
- Инспектор принял меры к задержанию нарушителя, но эти меры не были достаточно наступательными и системными, - продолжала представитель ДВД, - Водитель уехал с места происшествия, в результате чего Турсынов не составил протокол ни за нарушение, ни за оскорбление.
А водитель, по словам юриста, оказался виновным, что не набрал номер телефона доверия и не вызвал на место конфликта финансовую полицию, ДВД, прокуратуру и даже КНБ.
- Как я мог скрыться, почему меня не задержали? Это - в шесть часов вечера, на дорогах - пробки, на каждом перекрестке - сотрудники дорожной полиции, - возражал истец.
Из позиции частного адвоката инспектора Турсунова следует, что в свою частную машину инспектор пошел, чтобы взять планшет и составить протокол. А потом, пока искал понятых для того, чтобы зарегистрировать инцидент, водитель скрылся.
В качестве свидетеля был опрошен сотрудник управления собственной безопасности, который также занял позицию обороны. Майор полиции без сомнения уверен: в инциденте виновен водитель.
- В действиях я усмотрел: раз остановил за нарушение…, не составил протокол и не принял меры к розыску и преследованию… Из-за этого я ограничился ранее наложенным взысканием - строгим выговором, - пояснил сотрудник СБ.
Но самым интересным стал допрос сотрудницы центра оперативного управления ДВД г. Астаны.
- Инспектор выходил на связь, сказал, что водитель его оскорбил, уехал, его надо остановить, - начала свой рассказ сотрудник ЦОУ, - В это время по Республике-Кенесары было скопление транспорта. Инспектора все были заняты, хоть я и передавала.
- Регистрировалось ли данное сообщение? - поинтересовалась судья Алматинского районного суда Курманбекова.
- На момент проведения служебной проверки она была устно опрошена и пояснила, что данный случай помнила, но не зафиксировала, - пришла на помощь своей замешкавшейся коллеге представитель ДВД.
Также юрист пояснила, что данный случай не зарегистрировала и камера ЦОУ, так как была развернута в другую сторону под другим углом. Председательствующий хотела просмотреть видеозапись с камеры ЦОУ, но вот незадача: диск, приложенный к делу, был абсолютно чистым. Обязав ответчика все же представить запись, судья Курманбекова перенесла заседание.
- Я впервые столкнулся с судебной системой. Теперь буду готовиться к прениям, - сказал после заседания истец, - надеюсь, что после этого процесса дорожные полицейские не станут создавать мне необоснованные проблемы на дорогах. Я уверен, что честных людей среди полицейских - большинство.
