Иллюстративное фото с сайта www.news.guru.ua Иллюстративное фото с сайта www.news.guru.ua Основную долю наркозависимых в Актюбинской области составляет молодежь в возрасте от 18 до 25 лет. На диспансерном учете за немедицинское потребление наркотических средств состоит 2271 лицо, 149 из них женщины. С начало года в результате проведения спецмероприятий по методу «Оперативный закуп» ликвидировано 6 точек сбыта наркотиков, пресечено 35 фактов сбыта. Об этом порталу "Мой ГОРОД" сообщили в пресс-службе ДВД области. По данным ведомства, среди задержанных лиц, за совершения наркопреступлений имеются граждане Украины и Узбекистана. Всего за этот период на территории области из незаконного оборота изъяли около 9 кило наркотических средств, из которых - 1 кг 400 гр. - героин. К слову, на днях в Хромтау задержан ранее неоднократно судимый за различные преступления, в том числе и за наркопреступления, 43-летний актюбинец, у которого, в ходе досмотра было обнаружено и изъято 5,5 кг марихуаны. Задержанный водворен в изолятор временного содержания. На сегодняшний день на территории области выявлено 70 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.