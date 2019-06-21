На 6,5 тенге укрепилась национальная валюта за последние три дня, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  Дневная торговая сессия на Казахстанской фондовой бирже закончилась укреплением национальной валюты. Так, средневзвешенный курс доллара на 21 июня составил 377, 18 тенге. В Уральских обменных пунктах американскую валюту покупают по 377 тенге, а продают по 381 тенге за доллар. Между тем, продолжает расти российский рубль. Так, сегодня, 21 июня, официальный курс российского рубля составил 6,02 тенге. Обменники покупают рубль по 5,95 тенге, а продают по 6,05 тенге.