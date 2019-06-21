Причина пожара устанавливается, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  Иллюстративное фото из архива "МГ" Как проинформировали в ДЧС, сегодня, 21 июня, в нефтяной столице по адресу пр.Азаттык, 13 полностью сгорел цветочный магазин. - Площадь цветочного - 15×6 кв. метров. Жертв и пострадавших нет, - отметили в ДЧС. Причина пожара и ущерб устанавливаются. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Лина ОЙЛОВА