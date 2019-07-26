Иллюстративное фото из архива "МГ" – Со следующего года мы планируем в рамках медстрахования с 1 января все лекарства, которые назначаются детям рецептурно, предоставлять бесплатно за счет медстрахования. Далее мы будем расширять спектр получателей бесплатных лекарств среди социально-уязвимых слоев населения. Вы знаете, что они все застрахованы за счет государства, и по этой категории также обеспечить полный охват лекарствами. Это международная практика, когда врачи назначают лечение, лекарства, которые необходимо получать бесплатно в рамках медстрахования, - сообщил Биртанов. На сегодняшний день порядка 300 млрд тенге составляет общий рынок рецептурных лекарств, которые люди получают в аптеках. По словам министра, ранее только одна треть покрывалась за счет государства. – Но в условиях уже медстрахования, которое начнется в следующем году, за счет накоплений, которые у нас сегодня есть, мы сможем буквально за два года обеспечить полный охват всеми рецептурными лекарствами наших пациентов. Любой врачебный рецепт может быть полностью или практически полностью обеспечен государством за счет средств медстрахования и ГОБМП. Это означает, что не будет необходимости покупать лекарства за свой счет, а все это будет покрыто медстрахованием. Это очень важно, поскольку приверженность к лечению будет, и эффективность лечения будет гораздо больше, - подчеркнул Елжан Биртанов.