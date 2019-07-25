Скриншот с видео На трассе столкнулись автомобили "Фольксваген Пассат" и "Дэу Эсперо". Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, водитель немецкой машины по неизвестным причинам выехал на полосу встречного движения. – Лобовое столкновение произошло недалеко от поселка Федоровка Теректинского района. В момент ДТП в салонах автомашин пассажиров не было. 54-летний водитель автомашины "Фольксваген Пассат" скончался на месте, водитель второй машины доставлен в Теректинскую ЦРБ. По данному факту начато расследование, - сообщили полицейские. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что пострадавший находится под наблюдением врачей. – 39-летний пострадавший с травмами находится в Теректинской центральной районной больнице, - сообщили в упралвении здравоохранения. Между тем, сестра пострадавшего в ДТП мужчины Бахытгуль Жумагазиева рассказала, что она прибыла на место аварии. – Сейчас брат находится в больнице. Его осмотрели врачи, только что сделали рентген, находится в сознании. У брата машина с российскими регистрационными номерами. Для исключения спорных моментов, мы ищем свидетелей ДТП, которые непосредственно видели момент столкновения. Может быть у кого-то есть запись с видеорегистраторов. Просим позвонить по номеру 8 705 571 55 59, - сообщила девушка. Другие подробности ДТП выясняются. Видео прислано очевидцами