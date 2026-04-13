Они жалуются на бездорожье, отсутствие инфраструктуры и стихийную свалку вблизи домов.

Жители микрорайона Жулдыз в Уральске, получившие жильё после паводка, столкнулись с проблемами. Десятки человек с улиц Онгарсыновой и Медеу обратились в редакцию "МГ", чтобы привлечь внимание властей к состоянию дорог и отсутствию инфраструктуры.

По их словам, в мае 2025 года на участках начались дорожные работы, в ходе которых рабочие сняли верхний слой грунта, однако на этом строительство остановилось. Из-за этого в дождливую погоду проезд к домам, где живут пострадавшие от паводка, стал невозможным даже для машин скорой помощи и пожарной службы.

Местный житель Кайрат Кубаев отмечает, что жильцы заехали в новые дома еще осенью 2024 года. Сейчас из-за глины на месте дорог владельцы автомобилей вынуждены парковаться вдали от домов, а пешеходные зоны в микрорайоне отсутствуют. Они переживают, что деньги, выделенные на строительство дороги, потратят не по назначению.

- В прошлом году начали делать дорогу, сняли два плодородных слоя, оставили и уехали. Мы обращались в акимат. После к нам приехали, пообещали ещё в прошлом году сделать дорогу. Ничего не поменялось. У кого есть машины, оставляют вдали от дома и идут по непролазной грязи. Тротуаров нет, - говорит Кайрат Кубаев.

Ещё одна жительница Утыш Сагитова говорит, что почти в каждом доме по пятеро маленьких детей. Есть беременные и пожилые люди.

- Понимаете, сняли почти метр слоя земли. Если не делают уж дорогу, тогда пусть вернут эту землю. Вы представляете, что людям ну невозможно так жить. Мы все молчим, хотя здесь живут и старики, которые через день вызывают скорую с давлением, и к ним спецтранспорт не может проехать. Такси к нам тоже не ездит. А представляете, если, не дай Бог, пожар, тогда что? У нас нет подъездных путей, - рассказывает Утыш Сагитова.

Помимо проблем с дорогами, жителей беспокоит стихийная свалка, расположенная рядом с жилыми домами. По словам Утыш Сагитовой, на пустырь вывозят не только строительный мусор, но и павший скот, что создаёт антисанитарные условия.

- Свалка существовала и до нашего заселения в дома. Ладно стройматериалы вывозят, но погибший скот - это антисанитария. Я лично сама видела: лежала тушка бычка и овцы. Надо предпринимать какие-то меры. Мы боимся за детей, они же не понимают, - отмечает Утыш Сагитова.

Также в микрорайоне отсутствуют мусорные контейнеры и наблюдаются ежедневные перебои с электроснабжением. Жители сообщают, что неоднократные обращения в акимат не принесли результатов, и требуют завершить обещанные работы по благоустройству территории.

- Вместе с домами у нас должна быть и инфраструктура. А где она? Нет её. Мы жили на дачах, там хоть был асфальт со времен Советского Союза, а здесь и этого нет, - заключила Утыш Сагитова.

В акимате Уральска пока получить комментарии не удалось.

Напомним, более тысячи квартир и домов на вторичном рынке купили пострадавшим от паводка в ЗКО. Также им построили новые дома.